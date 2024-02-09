Немецкий депутат заявил, что Германия не может больше полагаться на поставки СПГ из США

ФРГ не может больше полагаться на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил в беседе с РИА Новости зампредседателя парламентской группы новой партии ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Клаус Эрнст. По его словам, импортируемое из Штатов топливо менее экологично.

Проблему можно решить за счет запуска неповрежденного трубопровода «Северный поток — 2», подчеркнул Эрнст. Это повысило бы надежность поставок и снизило цены на энергоноситель, убежден депутат.

До этого президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова поставлять СПГ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока — 2», однако ФРГ не открывает его.

В Германии отреагировали на слова Путина, отметив, что эксплуатация газопровода невозможна из-за остановки его сертификации.

Ранее сообщалась, что Германия решила не приостанавливать расследование по «Северным потокам».