Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Немецкий депутат заявил, что Германия не может больше полагаться на поставки СПГ из США

Немецкий депутат Эрнст: запуск «Северного потока — 2» обезопасит Германию

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

ФРГ не может больше полагаться на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил в беседе с РИА Новости зампредседателя парламентской группы новой партии ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Клаус Эрнст. По его словам, импортируемое из Штатов топливо менее экологично.

Проблему можно решить за счет запуска неповрежденного трубопровода «Северный поток — 2», подчеркнул Эрнст. Это повысило бы надежность поставок и снизило цены на энергоноситель, убежден депутат.

До этого президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова поставлять СПГ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока — 2», однако ФРГ не открывает его.

В Германии отреагировали на слова Путина, отметив, что эксплуатация газопровода невозможна из-за остановки его сертификации.

Ранее сообщалась, что Германия решила не приостанавливать расследование по «Северным потокам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами