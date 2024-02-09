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Сбер назвал число россиян, вступивших в программу долгосрочных сбережений

Сбер: 36 тыс. россиян вступили в программу долгосрочных сбережений за месяц

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Пресс-служба Сбера

По данным на 31 января 2024 года, участниками программы долгосрочных сбережений в СберНПФ стало 36 тыс. россиян. Такую статистику «Газете.Ru» дал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

«В среднем участники программы пополняют счет на 8 тыс. рублей. Число участников продолжит расти и покажет пиковые значения ближе к концу 2024 года. По нашей оценке, в октябре-ноябре в программу ежемесячно будут вступать 250 тыс. человек», — отметил Вестеровский.

Он напомнил, что программа заработала с 1 января 2024 года: это новый инструмент, и людям понадобится время, чтобы разобраться, как он работает, какие потребности поможет закрыть.

«Согласно нашим данным, на конец прошлого года только 15% россиян знали, что такое программа долгосрочных сбережений. С ростом осведомленности об инструменте будет увеличиваться и число участников. У 60 млн россиян есть пенсионные накопления – накопительная пенсия, которая формировалась из отчислений работодателей с 2002 по 2013 года в рамках системы обязательного пенсионного страхования. Полагаем, что 30 млн из них захотят сами решать, когда и как получать эти деньги, и для этого переведут их на счет в ПДС», — пояснил Вестеровский.

Он добавил, что с программой женщины в 55 лет, а мужчины в 60 лет смогут назначить себе выплаты на срок от пяти лет (устанавливается договором) или пожизненно.

Средства пенсионных накоплений со счета ПДС можно будет снять, чтобы оплатить дорогостоящее лечение или поддержать семью в случае потери кормильца. Можно будет забрать все деньги сразу, в том числе и пенсионные накопления, через 15 лет участия в программе, причем без возрастных ограничений. Если оставить пенсионные накопления в Социальном фонде России, порядок их выплаты будет определять закон, а все перечисленные опции будут недоступны, заключил Вестеровский.

Ранее для долгосрочных сбережений предложили ввести налоговый вычет.

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