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Продавцы «вторичек» в Москве стали охотнее делать скидки покупателям

«Инком-Недвижимость»: около 20% продавцов квартир в Москве готовы дать скидку

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Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Продавцы вторичной недвижимости в Москве в 2024 году стали чаще соглашаться предоставить скидку покупателю, рассказали РБК в риэлтерской компании «Инком-Недвижимость».

Уступить в цене ради оперативного выхода на сделку сейчас готовы 20% продавцов «вторички». При этом речь идет о дисконте от рыночной цены недвижимости, уточнили аналитики.

Такую политику можно объяснить падающим спросом россиян на покупку жилья на фоне высоких ипотечных ставок. По оценкам экспертов рынка недвижимости, продажи во вторичном сегменте в феврале будут на 15-20% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее в Госдуме задумались о снижении ставок по ипотеке. Подробнее о предложении депутатов — в материале «Газеты.Ru».

До этого эксперт Кирилл Игнахин оценил возможное падение рынка недвижимости в РФ из-за отмены льготной ипотеки.

Ранее риелторы спрогнозировали скорое снижение цен на все виды жилья в России.

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