В Госдуме связали закупки российского урана с новыми санкциями

Рекордный рост закупок российского урана Соединенными Штатами обусловлен подготовкой к введению новых санкций против РФ. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин.

По его словам, США пытаются создать запасы российского урана, чтобы в будущем отказаться от его импорта из России. Сейчас 80% урана, потребляемого в США, поступает из РФ. Американцы увеличивают степень его обогащения и используют на атомных станциях.

«Вероятно, они делают запасы на будущее. Чтоб потом можно было в какой-то момент ввести против нас санкции и в этой сфере тоже», — предположил Делягин.

Недавно стало известно, что в 2023 году США импортировали из России урана на $1,2 млрд — на 43% больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель с 2010 года. А в декабре палата представителей США приняла законопроект о запрете закупок российского урана до 2040 года.

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