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Экономист посоветовал США «затянуть пояса» для борьбы с долговой спиралью

Экономист Осадчий: США для борьбы с долговой спиралью нужно «затянуть пояса»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

США нужно «затянуть пояса», чтобы выбраться из долговой спирали. Таким мнением с РИА Новости поделился начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

В Штатах образовалась опасная тенденция, отметил эксперт. В стране растет дефицит бюджета, который ведет к росту госдолга. А чем больше госдолг, тем выше расходы бюджета на его обслуживание. Соответственно, рост дефицита бюджета ускоряется.

Решить проблему можно было бы за счет повышения налогов и снижения социальных выплат, рассуждает Осадчий. Однако для правительства это «явно не популярные меры», резюмировал он.

Дефицит федерального бюджета США по итогам первого квартала 2024 финансового года (начался в октябре) достиг $510 млрд. В результате общий государственный долг страны превысил $34 трлн.

Накануне сообщалось, что дефицит бюджета России в январе сократился в пять раз, до 308 млрд рублей.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы России в прошлом месяце выросли в 1,5 раза.

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