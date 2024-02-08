Решетников заявил о готовности России к дальнейшей интеграции в мировую экономику

Россия осталась открытой, конкурентоспособной и готовой к дальнейшей интеграции в мировую экономику, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам министра, правительство РФ выделяет пять приоритетов во внешнеэкономической деятельности. Первый — формирование общего рынка для торговли и инвестиций. На данные момент Россия ведет переговоры о заключении договоров по зонам свободной торговли (ЗСТ) с ОАЭ, Египтом и Индонезией, рассказал Решетников.

Вторым приоритетом является создание выгодных и предсказуемых условий для инвестиций. Эта задача решается за счет международных соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций, заявил министр.

Еще одно ключевое направление для России во внешней экономике заключается в развитии транспортно-логистических коридоров.

Среди других приоритетов Решетников назвал переход к более зеленой экономике и многостороннее сотрудничество в рамках ЕАЭС, СНГ и БРИКС.

Кроме того, глава Минэкономразвития подчеркнул, что Россия по-прежнему не намерена выходить из Всемирной торговой организации (ВТО).

До этого сообщалось, что Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос присоединения к БРИКС.

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.