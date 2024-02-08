«Газпром» пригласили осваивать ближневосточное месторождение нефти

Правительство Ирака приняло решение пригласить российскую компанию «Газпром» принять участие в разработке нефтяного месторождения Эн-Насирия на юге страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Ирака.

Соответствующее постановление опубликовано в Telegram-канале премьер-министра Ирака. В документе отмечается, что это решение принято в качестве исключения из действующих правил.

Месторождение Эн-Насирия расположено в провинции Ди-Кар. Его разработка началась в 2009 году, запасы нефти оцениваются в 4 млрд баррелей. Помимо добычи предполагается строительство нефтеперерабатывающего завода.

В настоящее время «Газпром нефть» является оператором проекта по разработке месторождения Бадра на востоке Ирака. Ранее стороны обсуждали расширение сотрудничества в этой сфере.

Ответственность за реализацию договоренностей с российской компанией возложена на иракское министерство нефти.

До этого стало известно, что Китай открыл крупнейшее сверхглубокое месторождение сланцевого газа.

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