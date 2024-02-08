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Стало известно, как изменился товарооборот Финляндии с Россией за два года

Товарооборот Финляндии с Россией с 2022 года сократился почти в шесть раз

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Shutterstock

Объем товарооборота между Финляндией и Россией с 2022 года упал практически в шесть раз, ориентировочно с €12 до €2 млрд. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Если еще недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнеров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке», — заявил собеседник издания.

Разрыв тесных отношений с РФ ударил по экономике Финляндии: рост ВВП в минусе, госдолг резко увеличился, инвестиционная активность замедлилась, продолжил Кузнецов.

Местный бизнес оказался не готов к новым условиям. Количество банкротств предприятий в Финляндии в 2023 году выросло на четверть. Кроме того, в стране растет активность забастовочного движения.

1 февраля в Финляндии началась масштабная забастовка профсоюзов. Ущерб экономики страны от нее оценили в €360 млн.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о сложной весне на границе с Россией.

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