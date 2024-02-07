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Аргентина стала мировым лидером по инфляции

Инфляция в Аргентине ускорилась до 211% в декабре с 95% годом ранее

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Natacha Pisarenko/AP

Аргентина возглавила рейтинг стран с самой высокой инфляцией по итогам 2023 года, сместив долголетнего лидера — Венесуэлу. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

В Аргентине на фоне девальвации национальной валюты инфляция в декабре выросла до 211% после 161% в ноябре. Годом ранее показатель составлял 95%.

На втором месте оказался Ливан с инфляцией 192% против 122% в 2022 году. Замыкает тройку лидеров Венесуэла, где рост цен замедлился до 190% с 234% годом ранее.

В Турции инфляция в 2023 году достигла 65%, в России — 7,4% после 11,9% в 2022 году. Россия заняла 35-е место в рейтинге из 151 страны.

По данным исследования, в половине стран мира годовая инфляция превысила 4,2%. В 130 странах рост цен замедлился, а в 20 — ускорился. Максимальное ускорение инфляции так же наблюдалось в Аргентине.

В начале февраля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на 2024-2025 годы. Ожидается, что ВВП вырастет на 0,6% в 2024 году, а инфляция может усилиться в Великобритании, Франции и Германии.

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