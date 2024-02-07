Верховный суд вынес прецедентное решение на рынке услуг консалтинга

Верховный суд вернул на новое рассмотрение иск компании «Посуда-Центр сервис» к московскому филиалу консалтинговой-компании Ernst & Young (E&Y) (В 2022 году российский филиал покинул сеть и сменил название на Б1. — прим. «Газеты.Ru») о взыскании убытков за ошибки в налоговой консультации. Об этом сообщает РБК.

В 2015 году «Посуда-Центр сервис» заказала у E&Y разработку методики списания товарных потерь за $5,9 тыс. В нее входило, что к потерям относятся хищения товаров в магазинах. Но налоговики посчитали, что компания неправильно применяла методику, и доначислили ей налоги.

«Посуда-Центр сервис» подала иск к E&Y с требованием возместить 11,7 млн рублей убытков из-за ошибок в консультации. Но три инстанции арбитражных судов встали на сторону E&Y. Суды посчитали, что налогоплательщик сам решал, как использовать методику.

«Отменить решения судов и направить дело на новое рассмотрение», — гласит резолютивная часть определения Верховного суда.

По мнению юристов, решение важно для всего рынка консалтинга, поскольку устанавливает ответственность консультантов за качество их услуг.

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