Поставки трубопроводного газа из России в Европу по итогам января выросли на 41% год к году, достигнув 2,52 млрд кб. м. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома».

Транзит через территорию Украины в страны ЕС и Молдавию за месяц составил 1,29 млрд куб. м. Это на 32% выше показателя прошлого года.

Еще 1,23 млрд куб. м российского газа направилось в Европу по ветке «Турецкого потока». Объем экспорта по этому направлению вырос на 51% в годовом выражении.

При этом в декабре 2023 года объемы прокачки газа из РФ в Европу были несколько выше — 2,63 млрд куб. м. Из них 1,33 млрд куб. м пришлось на «Турецкий поток», 1,3 млрд куб. м было прокачано через газотранспортную систему Украины.

До этого журналист Сеймур Херш рассказал, что в Германии наблюдается «политический и экономический хаос» после взрывов на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Берлин выяснит, кто стоял за терактом на «Северных потоках».