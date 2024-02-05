Эксперт объяснила, как изменится спрос на долгосрочные банковские вклады

Инициатива отмены налога на длинные депозиты будет стимулировать интерес людей к ним, но не сразу. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева, комментируя инициативу Минфина РФ об отмене налога на длинные депозиты россиян.

Первый раз заплатить налог с дохода по вкладам придется только в этом году. Когда вкладчики поймут, какие суммы у них выходят, тогда и начнут рассматривать возможности избежать их уплаты, считает эксперт.

«Краткосрочные вклады так же вряд ли станут менее популярны. Ими пользуются чаще по совокупности причин, но наличие налога — практически не имеет никакого веса при выборе вклада. Краткосрочные вклады выбирают из-за того, что ставки по ним выше, чем на длительный срок, а главное — короткие сроки размещения дают больше гибкости в управлении средствами», — отметила Татаринцева.

По данным маркетплейса, в России сейчас максимальные ставки по краткосрочным вкладам достигают 16,5% на три месяца, 17,5% годовых на полгода, на год — 17%, на три года открыть вклад можно под 16,2% годовых. При этом количество россиян, планирующих открыть вклад более чем на один год, не превышает 7% от владельцев депозитов.

Кроме того, Татаринцева рекомендовала не забывать про сумму страхового покрытия по вкладам. Страхованию подлежат все средства в пределах лимита 1,4 млн рублей на счетах/вкладах клиента в отдельно взятом банке. Пока нет и ограничений для «серийных вкладчиков» — открыть можно любое количество вкладов в нескольких банках и все они попадут под страхование АСВ, сказала аналитик.

До этого зампред Совета Федерации Дмитрий Журавлев поддержал идею Минфина РФ отменить налог на доходы от долгосрочных депозитов, вдохновляя граждан на долгосрочные инвестиции. Инициатива была высказана министерством еще в сентябре, но окончательное решение по ней пока не принято.

Ранее россияне назвали сумму, которую считают сбережениями.