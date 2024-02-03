В Wildberries рассматривают разные версии пожара, но не могут ими поделиться

В компании Wildberries изучают разные версии о причинах возникновения пожара на складе в Петербурге, однако не могут поделиться выводами из-за тайны следствия. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава компании Татьяна Бакальчук.

«У нас собираются данные. Но это тайна следствия, и пока оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом», — сказала Бакальчук.

13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар. Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Его смогли ликвидировать только на следующий день.

Впоследствии стало известно, что сгоревшее здание не было застраховано. В Wildberries заявили, что планируют реконструировать склад, пообещав раскрыть подробности позже.

25 января полиция задержала сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах (Петербург).

Ранее в ФАС заявили о доминирующем положении Wildberries и Ozon на рынке.