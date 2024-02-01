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Бизнесменам объяснили, как себя вести, если клиент грозится уйти к конкурентам

Стратег Симуран: не стоит удерживать клиента, грозящегося уйти к конкурентам

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В случае, если потенциальный клиент в ходе обсуждения сделки постоянно грозится уйти к конкурентам, выбивая себе более выгодные условия, важно перевести разговор в конструктивное русло. Такой совет в беседе с РИАМО дала бизнес-стратег и основатель Simuran Consulting Владмира Симуран.

Эксперт рекомендовала дать клиенту понять что он потеряет, уйдя к конкурентам, будь то отзывчивый персонал, накопительные скидки и т.д. При этом она подчеркнула, что предприниматель должен задать себе вопрос — окупится ли такая сделка.

«Если нет — смело откажите и будьте внутренне готовы потерять именно этого клиента. Помните: если он на стадии обсуждения требует так много привилегий и внимания, что будет дальше», — сказала Симуран.

Согласно исследованию, проведенному банком «Русский стандарт», россияне чаще всего ведут диалоги с сотрудниками банка по телефону. При этом выяснилось, что этот показатель год от года снижается на фоне высокого интереса граждан к онлайн-диалогам в чатах.

По данным финансовой организации, в 2022 году доля телефонных звонков в общем числе обращений клиентов снизилась до 56% с 68% годом ранее. В 2020 году этот показатель составлял 80%.

Ранее в ВТБ рассказали о новых платежных решениях для крупных корпоративных клиентов.

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