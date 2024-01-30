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Бывший советник Пентагона предрек экономический коллапс США

Полковник Макгрегор предрек США экономический крах из-за конфискации активов РФ

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Jonathan Ernst/Reuters

Незаконная передача российских активов Украине приведет к экономическому краху США. Об этом рассказал 29 января бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте X (бывшая Twitter).

«Правительство США незаконно конфискует российские активы на сумму $300 млрд и передаст их коррумпированному правительству Украины, Саудовская Аравия, Индия, Китай и другие стран начнут распродавать по низким ценами казначейские облигации США, таким образом подрывая глобальную финансовую систему Америки и ее экономику», — написал Макгрегор.

Он подчеркнул, что подобные антироссийские действия Вашингтона в конечном итоге разрушат национальную мощь США.

До этого страны ЕС согласовали использование замороженных российских активов для помощи Украине.

В свою очередь зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, что возможной конфискацией Запад уничтожает сам себя.

Ранее юрист рассказал, почему США невыгодна конфискация российских активов.

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