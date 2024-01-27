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В России считают, что решение о продлении транзита газа в Европу будет найдено

Шульгинов: Европа заинтересована в продолжении транзита газа РФ через Украину

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Европа заинтересована в поставках российского газа, поэтому решение о продлении транзита через Украину в Европу, вероятно, будет найдено. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов журналистам, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, они заинтересованы в продлении, поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит», — сказал он.

По его мнению, соглашение может быть продлено с участием «других посредников».

Как отмечает агентство, Шульгинов не стал комментировать перспективы продажи газа на российско-украинской границе.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз изучает альтернативные пути поставок российского газа в Европу, так как считает, что соглашение между Россией и Украиной, заканчивающееся в конце 2024 года, не будет продлено. По словам одного из источника агентства, одним из способов поставок после окончания сделки могла бы стать доставка Россией газа к границе с Украиной, а затем организация ЕС транспортировала бы его дальше в Австрию, Словакию или Чехию.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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