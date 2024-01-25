Эксперты предрекли проблемы с госдолгом США при конфискации активов РФ

Конфискация замороженных российских активов в США может привести к тому, что крупные держатели госдолга США начнут диверсифицировать свои вложения. К такому мнению в беседе с РИА Новости пришли опрошенные эксперты.

По их словам, в первую очередь о диверсификации могут задуматься такие крупные инвесторы в американский долг, как Саудовская Аравия. При этом научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик отмечает, что на практике изменить структуру активов будет непросто из-за противодействия США.

Кроме того, попытки конфискации российского имущества, по мнению экспертов, усилят фрагментацию мировой финсистемы и будут способствовать дедолларизации и переходу на альтернативные валюты в расчетах.

При этом в США отсутствуют законные основания для изъятия международных резервов других стран, считают опрошенные. Они напоминают, что решение сенатского комитета США — лишь начальный этап длительного законодательного процесса.

В ответ на конфискацию Россия может изъять активы недружественных иностранцев на своей территории, в том числе банков, предупредил начальник аналитического управления банка БКФ.

До этого стало известно, что в ЕС нет единства в вопросе конфискации замороженных активов России.

Ранее передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием».