В Сбере сообщили о снижении числа инвесторов после изменений правил льготной ипотеки

После изменения условий льготной ипотеки клиенты-инвесторы стали реже выходить на сделки, сообщил в интервью РБК первый зампред «Сбера» Кирилл Царев.

«После изменения условий по льготной ипотеке мы видим, что, если квартира действительно была нужна, клиент ищет те или иные варианты, как ее все равно приобрести», — сказал он.

Царев отметил, что новые правила выдачи льготной ипотеки привели к тому, что для банков ипотека по госпрограммам стала фактически убыточной.

«С одной стороны, рост ключевой ставки привел к естественному увеличению стоимости ипотеки без господдержки. С другой стороны, важно, что, помимо ключевой ставки, которая на госпрограмму несущественно влияет, произошел ряд других изменений. Еще и появились надбавки к коэффициентам риска со стороны ЦБ для банков, которые эту ипотеку предоставляют. Все это привело к тому, что для нас ипотека по госпрограммам стала фактически убыточной», — сказал Царев.

Также первый зампред Сбера поделился ожиданиями на первый квартал 2024 года.

«До всех наших последних объявлений у нас доля льготной ипотеки (все программы) в общем объеме ипотечных выдач уже приблизилась к 75%. Прямо в моменте прогнозы по ней делать довольно сложно. понимаем, что точно объемы выдач будут меньше, чем в прошлом году. Думаю, именно в сегменте ипотеки с господдержкой снижение объема выдач будет», — сказал Царев.

Напомним, в конце 2023 года Сбер сообщил, что с 12 января 2024 года ипотечные кредиты по госпрограммам будут доступны только тем, кто покупает жилье у застройщиков-партнеров. Уже получившие одобрение по льготной ипотеке клиенты могли заключить сделку на старых условиях до 12 января. После Сбера такое же правило ввели другие крупные игроки.