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Россиян предупредили об опасной особенности биткоина

Экономист Григорьев предупредил о непредсказуемости биткоина

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Курс биткоина может как установить новый рекорд, так и упасть до минимальных уровней. Поведение криптовалюты непредсказуемо. Об этой опасной особенности актива в беседе с «Лентой.ру» напомнил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Биткоин должен был расти в ожидании халвинга (плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов — прим. ред.), что он и делал в последнее время, однако потом резко развернулся и пошел вниз, отметил аналитик.

В основе всех криптовалют, за исключением привязанных к национальной валюте активов, лежит спрос инвесторов. Виртуальные валюты пользуются популярностью на протяжении последних 5-7 лет. Чаще всего к ним прибегают в случае, если одна из сторон сделки находится под ограничениями, например санкционными.

В начале месяца, 11 января, стоимость биткоина выросла до $49 тыс. впервые с декабря 2021 года. Незадолго до этого аналитики предсказывали резкое изменение курса криптовалюты, прогнозируя рост до $200 тыс. к концу 2025 года. Во вторник, 23 января, курс биткоина опустился ниже $40 тыс.

По состоянию на 9:23 по московскому времени курс биткоина составил $39 913,55, свидетельствуют данные Binance.

Ранее СПБ Биржа оценила возможность запуска торгов биткоинами.

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