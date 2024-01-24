В США подсчитали ущерб от онлайн-пиратства

За последние годы в США появилось около 130 пиратских стриминговых сервисов, предлагающих фильмы, сериалы и спортивные трансляции по подписке от $5 до $10 в месяц. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам Ассоциации кинокомпаний США (MPA), только три крупнейших из них имеют около 2 млн пользователей. Эти сайты выглядят как легальные стриминговые платформы, но на самом деле распространяют украденный контент. Они получают доход от рекламы и подписок, а их ежегодный оборот достигает примерно $2 млрд.

По оценкам Центра глобальной инновационной политики Торговой палаты США, пиратство, связанное с незаконными потоковыми сервисами, а также обменом файлами, обходится экономике США примерно в $30 млрд потерянных доходов в год и примерно в 250 000 рабочих мест. Глобальный ущерб составляет около $71млрд в год, пишет издание.

В прошлом году основатель одного из крупнейших пиратских сервисов GearsTV был приговорен к 5,5 годам тюрьмы и конфискации активов на $30 млн. На пике у сервиса было 100 тыс. подписчиков и доход в $1,5 млн в месяц.

По данным MPA, в 2023 году количество посещений пиратских сайтов выросло до 215 млрд — рекордный показатель. Альянс ACE, созданный MPA для борьбы с пиратством, помог закрыть более 1,4 тыс. нелегальных стриминговых сервисов в США.

Консалтинговая фирма Parks Associates прогнозирует, что совокупные потери законных потоковых сервисов США от пиратства с 2022 года достигнут $113 млрд в ближайшие два года.

«Хотя существует некоторый оптимизм в отношении того, что новые меры противодействия и лучшие практики могут привести к тому, что пиратство начнет стабилизироваться к 2027 году, среди заинтересованных сторон нет единого мнения относительно того, когда оно может начать снижаться», — cказал аналитик Parks Associates Стив Хоули.

В конце октября 2023 года эксперты обсудили опасность массового одобрения россиянами интернет-пиратства.

Ранее стало известно, что большинство российских геймеров стало чаще пиратить видеоигры.