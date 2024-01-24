В Германии заявили о потере доверия работодателей к правительству

Немецкий бизнес теряет доверие к правительству страны и недоволен проводимой им политикой. Об этом заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Далгер, сообщает Bild.

«Когда это коалиционное правительство пришло к власти, я не думал, что мне придется это говорить: мы, предприниматели, потеряли доверие к нему», — заявил Далгер.

Президент Ассоциации работодателей Германии отметил, что в стране существует риск «превратиться из двигателя Европейского Союза в музей процветания». По его мнению, правительство игнорирует проблемы экономики, вместо этого бюрократия продолжает расти. В Германии ощущается «идеологическая партийная политика», которая «не имеет правильного компаса».

Далгер заявил, что социальные расходы Германии неуклонно растут, налоги повышаются, что не создает стимулов к экономическому росту. «Мне больно видеть, как низко упала Германия за последние два года!», — заявил он.

20 января Минэкономики Германии предсказало резкий спад темпов роста ВВП страны.

За день до этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сравнил страну с «уставшим человеком», которому нужна чашка кофе.

Ранее в Германии признали спад собственной экономики из-за Украины.