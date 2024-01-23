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Болгария потребовала ввести квоты на импорт украинского зерна в Европу

Болгария предложила ЕК установить квоты на беспошлинный ввоз украинского зерна

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Efrem Lukatsky/AP

Правительство Болгарии настаивает на введении квот и таможенных пошлин на импорт украинского зерна в ЕС. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на Минсельхоз страны.

‭«Увеличение экспорта с Украины вызывает серьезное беспокойство у производителей, поскольку они не в состоянии конкурировать с ценами на украинскую продукцию», — говорится в заявлении.

В Софии обеспокоены, что в долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация может привести к сокращению местного производства и подорвать продовольственную безопасность Болгарии.

На прошлой неделе сообщалось, что Польша планирует продлить эмбарго на импорт зерна с Украины. Ограничения будут действовать до тех пор, пока в ЕС не разработают новые правила транзита украинского зерна, заявили в Варшаве.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) позволит соседним с Украиной странам ограничивать импорт сельхозпродукции.

Ранее во Франции заявили о возможном захвате рынка зерна Россией.

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