Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами могут продлить до конца года

Правительство РФ поддержало продление требований по продаже валютной выручки

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Правительство РФ поддержало продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте кабмина.

«Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Требования к экспортерам о продаже части валютной выручки начали действовать с 16 октября 2023 года. Срок требований истекает 30 апреля. Работу механизма предлагается продлить до конца 2024 года. По словам Белоусова, в настоящее время готовится соответствующее предложение.

С октября национальная валюта укрепилась до уровня около 90 рублей за доллар США. Осенью курс американской валюты достигал отметки в 101 рубль.

По состоянию на 10:30 по московскому времени доллар торгуется по 87,61 рубля (-0,21%), евро — 95,78 рубля (+0,01%).

Ранее Банк России понизил официальный курс доллара на 23 января.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами