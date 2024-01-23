Меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами могут продлить до конца года

Правительство РФ поддержало продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте кабмина.

«Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Требования к экспортерам о продаже части валютной выручки начали действовать с 16 октября 2023 года. Срок требований истекает 30 апреля. Работу механизма предлагается продлить до конца 2024 года. По словам Белоусова, в настоящее время готовится соответствующее предложение.

С октября национальная валюта укрепилась до уровня около 90 рублей за доллар США. Осенью курс американской валюты достигал отметки в 101 рубль.

По состоянию на 10:30 по московскому времени доллар торгуется по 87,61 рубля (-0,21%), евро — 95,78 рубля (+0,01%).

Ранее Банк России понизил официальный курс доллара на 23 января.