Экономист посоветовал россиянам не хранить сбережения в долларах

Хранить накопления в долларах США сейчас нецелесообразно. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя рост наличных сбережений россиян в валюте на 1,6% за ноябрь 2023 года, до $96,9 млрд.

Экономист пояснил, что россияне считают вложения в доллары надежным инструментом, позволяющим защитить от финансовых проблем. Население хранит валюту дома из-за неуверенности и шаткости экономической ситуации, добавил он, назвав этот подход неверным.

«...Люди не учитывают, что они покупают доллар по цене продажи банка, по завышенному курсу, а, чтобы рассчитываться внутри России в рублях, продавать его придется по курсу покупки банка, что как минимум на 10% ниже, чем курс продажи. То есть, чтобы выйти хотя бы в ноль, надо, чтобы рубль подешевел по отношению к доллару на 10%, а мы видим, что этого давно не было», — пояснил эксперт.

По его словам, выгоднее вложить накопления в рублевые инструменты под 15-16% годовых.

Зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин допустил, что по итогам первого квартала 2024 года (январь – март) уровень ключевой ставки начнет снижаться, а вместе с ней – и доходность по вкладам: сейчас ставки по депозитам находятся на пике, и предпосылок для их дальнейшего роста нет.

ЦБ РФ 15 декабря прошлого года в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. После этого максимальные ставки по вкладам достигли 17,5%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ключевой ставкой 16 февраля.