Датские компании заявили о планах остаться в России

Датские компании, которые продолжают работать на территории России, не планируют покидать рынок страны. Об этом заявил в интервью РИА Новости российский посол в Дании Владимир Барбин.

По его словам, правительство скандинавской страны пытается заставить бизнес покинуть Россию, именно в этих целях датская сторона инициировала прекращение действия соглашения о недопущении двойного налогообложения.

Однако те датские компании, которые продолжают работать в России, уходить не собираются, отметил дипломат. Российский рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный, поделился посол.

Действие договора об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и Королевством Дания прекращено с 1 января 2024 года. Оно было подписано в феврале 1996 года.

В 2023 году Дания уведомила Россию о прекращении с 1 января 2024 года действия конвенции между странами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Ранее МИД вызвал посла Дании из-за провокационных слов об экономике России.