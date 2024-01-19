Германию назвали «уставшим человеком», которому нужна чашка кофе

Министр финансов Германии Кристиан Линднер счтает свою страну «уставшим человеком». Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском городе Давосе, пишет газета «Известия».

Таким образом Линднер прокомментировал утверждения, согласно которым Германия вновь превратилась в «больного человека Европы». В первый раз данный термин начали использовать для описания ФРГ в конце 90-х годов XX века, когда в республике наблюдались рост безработицы и снижение экспорта.

Однако министр не согласился, что сейчас на Германию можно повесить подобный ярлык. По его словам, ситуация в стране отличается, так как кризис начался после успешного 11-летнего периода.

«Германия является усталым человеком после короткой ночи», — подчеркнул Линднер.

Он выразил уверенность, что в будущем немецкая экономика продолжит процветать. Для этого ей нужна лишь «чашка кофе», под которой министр подразумевал структурные реформы.

15 января издание Bild со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ сообщило, что в 2023 году ВВП страны сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Основными факторами замедления роста немецкой экономики считаются конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также высокая инфляция и рекордные процентные ставки.

Ранее экономике Германии предсказали замедление роста в 2024 году.