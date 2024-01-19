Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германию назвали «уставшим человеком», которому нужна чашка кофе

Министр финансов ФРГ сравнил страну с уставшим после короткой ночи человеком

close
100%
Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линднер счтает свою страну «уставшим человеком». Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском городе Давосе, пишет газета «Известия».

Таким образом Линднер прокомментировал утверждения, согласно которым Германия вновь превратилась в «больного человека Европы». В первый раз данный термин начали использовать для описания ФРГ в конце 90-х годов XX века, когда в республике наблюдались рост безработицы и снижение экспорта.

Однако министр не согласился, что сейчас на Германию можно повесить подобный ярлык. По его словам, ситуация в стране отличается, так как кризис начался после успешного 11-летнего периода.

«Германия является усталым человеком после короткой ночи», — подчеркнул Линднер.

Он выразил уверенность, что в будущем немецкая экономика продолжит процветать. Для этого ей нужна лишь «чашка кофе», под которой министр подразумевал структурные реформы.

15 января издание Bild со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ сообщило, что в 2023 году ВВП страны сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Основными факторами замедления роста немецкой экономики считаются конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также высокая инфляция и рекордные процентные ставки.

Ранее экономике Германии предсказали замедление роста в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами