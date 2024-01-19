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Эксперт назвал главную причину стремительного роста цен на российский софт

Аналитик Муртазин: резкий рост цен российского ПО связан с дефицитом кадров в IT

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Подорожание российского программного обеспечения (ПО) на 10-20% за 2023 год связано с ростом зарплат разработчиков на фоне кадрового дефицита в IT, заявил в разговоре с «Известиями» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Также зачастую у многих софтверных решений российской разработки нет отечественной замены, альтернативы. Это, в частности, очень чувствительно при госзакупках», — добавил эксперт.

Ожидается, что в 2024 году стоимость отечественного ПО продолжит расти. Причин этому несколько: наличие спроса на рынке, увеличение расходов на разработку и сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров.

Ранее в России зафиксировали рост продаж ноутбуков отечественных брендов. По итогам прошлого года было реализовано 256 тыс. устройств, что в два раза превышает показатель 2022-го. Чаще всего покупали технику брендов Digma, Irbis и Fplus.

До этого сообщалось о стремительном росте российского рынка игровых консолей.

Ранее стало известно, что россияне покупали чаще всего в 2023 году.

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