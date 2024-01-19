Ситуация в Красном море может привести к дефициту продовольствия в Европе

Ситуация в Красном море может спровоцировать срыв поставок продовольствия, в том числе фруктов и кофе, в Евросоюз. Это чревато дефицитом товаров и ростом цен на них. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, суда, которые перевозят продукты из Азии в Европу, сейчас вынуждены менять маршруты в обход Красного моря, новые более длинные и дорогостоящие. Это неизбежно повлияет на итоговые цены товаров для европейцев, пишет агентство. Также некоторые продукты из-за увеличения сроков доставки могут испортиться или прийти с большой задержкой, что приведет к их недостатку в магазинах.

19 января глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что в российских магазинах могут вырасти цены на чай и кофе. Этот сценарий реализуется при затягивании кризиса в Красном море на фоне учащения ракетных атак по торговым судам йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах».

18 января советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде сообщил, что цена перевозки одного контейнера из КНР в Европу в обход Красного моря выросла в четыре раза из-за нападений йеменских хуситов на суда — с около $1 тыс. до более чем $4 тыс. Увеличилась стоимость страховки судов.

В тот же день датская судоходно-логистическая компания Moller-Maersk спрогнозировала возможные перебои с перевозками из-за ситуации в Красном море.