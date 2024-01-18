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Лукашенко заявил о планах продажи ресторанов McDonald's в Белоруссии

Лукашенко сообщил о планах продажи «частнику» бывшей сети ресторанов McDonald's

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что власти страны рассматривают вопрос продажи бывшей сети ресторанов McDonald's («Макдональдс») «частнику». Его слова на совещании с руководством Совета министров республики передает агентство «БелТА».

«Сегодня эти 25 ресторанов по стране работают. Появился частник, который готов купить их, заплатить деньги, и деньги немалые. Нормальный белорус, у которого есть собственность, готов развивать эту сеть», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что власти предоставят для сети в городах и в областных центрах место для развития и строительства новых ресторанов. По словам Лукашенко, государство получило контроль над ресторанной сетью после ухода американской компании с рынка страны в рамках санкций Вашингтона против Минска.

«Ушли — до свидания, собственность принадлежит государству. Таким образом они бросили собственность, мы ее подняли, привели в порядок», — сказал президент Белоруссии.

В конце декабря 2022 года Лукашенко заявил, что инвесторам, которые бросили предприятия в Белоруссии, стоит «помахать рукой».

Комментируя уход «Макдональдса» с белорусского рынка, президент призвал местных производителей занять место американского общепита на отечественном рынке. Тогда он отметил, что «резать булочку» в белорусском «Макдоналдсе» должны исключительно белорусы.

Ранее гендиректор McDonald's сообщил о влиянии войны Израиля с ХАМАС на корпорацию.

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