«Первый канал» выиграл суд у «Телеспорт груп»

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с крупнейшего в России владельца прав на спортивные трансляции «Телеспорт груп» 424,9 млн руб. в пользу «Первого канала». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Судья во время оглашения решения уточнил, что сумма основного долга составляет 408,2 млн руб. Остальные 16,7 млн руб. являются неустойкой.

Иск был подан 20 сентября 2023 года. Однако в картотеке дел не было указано, что именно стало предметом спора, а также другие детали спора.

Представитель «Первого канала» на судебном заседании 18 января рассказал, что иск связан с контрактами «на рекламу спортивных мероприятий».

«Телеспорт груп» — крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга. Также компания является одним из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий.

У нее в том числе имеются права на показ Олимпийских игр 2024 года, чемпионата мира по футболу 2026 года, Кубков УЕФА, чемпионата Испании по футболу, чемпионата мира по художественной гимнастике и турниров по смешанным единоборствам. Основным владельцем «Телеспорт груп» является ее генеральный директор Петр Макаренко.

Ранее в МОК прокомментировали лишение России прав на трансляцию Олимпиад 2026 и 2028 годов.