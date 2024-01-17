Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поставки баранины из России за рубеж выросли в 10 раз

Минсельхоз: Экспорт российской баранины за 2023 год вырос в 10 раз

close
100%
Денис Абрамов/РИА Новости

В 2023 году Россия увеличила экспорт баранины в 10 раз, до более 10 тыс. тонн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Самым крупным покупателем российской баранины по итогам года стал Иран. Сейчас право на поставки мяса мелкого и крупного рогатого скота в страну имеют 25 российских компаний. В их числе — ООО «Хавсн» из Калмыкии и принадлежащий ГК «Дамате» мясоперерабатывающий завод в Карачаево-Черкесии.

Также в топ-3 по объему закупок баранины из РФ по результатам прошлого года вошли Казахстан и ОАЭ.

На прошлой неделе Россия установила новый суточный рекорд по объему экспорта зерна. За период с 1 июля по 31 декабря 2023 года объем вывоза зерновых составил почти 39 млн тонн. Это на 19% выше предыдущего максимального показателя.

До этого эксперт рассказал, какой формат может появиться вместо прежней зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Россия направила Мали 25 тыс. тонн пшеницы безвозмездно.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами