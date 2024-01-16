Экономист не видит рисков для рынка газа из-за ситуации на Ближнем Востоке

Текущие события на Ближнем Востоке вряд ли серьезно повлияют на мировые и европейские цены на газ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

По его словам, рынок пока не выражает обеспокоенности стабильностью поставок СПГ.

«На этой неделе фьючерсы на газ на хабе TTF опускались ниже €30 за МВт•ч впервые с августа. К началу зимы Европа накопила рекордные запасы топлива, а в ближайшие дни ожидается потепление», — сказал Церазов.

По мнению эксперта, снижение цен на фоне нестабильности на Ближнем Востоке показывает, что предложение газа стабильно превышает спрос. Эксперт считает, что Европа без проблем переживет этот отопительный сезон.

Кроме того, Церазов отмечает расхождение в ценах на нефть и газ. По его словам, это еще один сигнал об отсутствии дефицита голубого топлива в регионе. Эксперт также указал, что поставки СПГ дороже в Азии, чем в Европе.

До этого стало известно, что Европа активно забирает газ из хранилищ на фоне холодов.

Накануне второй по величине поставщик газа в Европу остановил транзит топлива.