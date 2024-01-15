Авиакомпания S7 сократит присутствие в Москве

Авиакомпания S7 решила перераспределить летные экипажи и частично сократить численность сотрудников в Москве в связи с изменением маршрутов и сокращением летной программы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на авиаперевозчика.

Как заявили в авиакомпании, некоторым сотрудникам московского офиса предложили перейти на работу в хабах в Иркутске и Новосибирске, в которых S7 усиливает свое присутствие.

«Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170, и также продолжить работу в компании», — сказали в авиаперевозчике.

Там указали, что часть пилотов и бортпроводников по рекомендациям S7 переходят на работу в другие авиакомпании, включая международные.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», авиакомпания S7 сократит порядка 13-15% персонала московского офиса. По информации издания, сокращение затронет работающих в коммерческом, финансовом и экономическом департаментах, а также сотрудников отдела продаж.

До этого авиакомпания S7 завершила урегулирование по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 собирается сократить полеты по ряду направлений.