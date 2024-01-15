Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Авиакомпания S7 сократит присутствие в Москве

РБК: авиакомпания S7 сократит численность летных экипажей и сотрудников в Москве

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Авиакомпания S7 решила перераспределить летные экипажи и частично сократить численность сотрудников в Москве в связи с изменением маршрутов и сокращением летной программы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на авиаперевозчика.

Как заявили в авиакомпании, некоторым сотрудникам московского офиса предложили перейти на работу в хабах в Иркутске и Новосибирске, в которых S7 усиливает свое присутствие.

«Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170, и также продолжить работу в компании», — сказали в авиаперевозчике.

Там указали, что часть пилотов и бортпроводников по рекомендациям S7 переходят на работу в другие авиакомпании, включая международные.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», авиакомпания S7 сократит порядка 13-15% персонала московского офиса. По информации издания, сокращение затронет работающих в коммерческом, финансовом и экономическом департаментах, а также сотрудников отдела продаж.

До этого авиакомпания S7 завершила урегулирование по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 собирается сократить полеты по ряду направлений.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами