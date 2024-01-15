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В АТОР рассказали о росте турпотока за границу

В АТОР сообщили о росте туристического потока за границу на 40%

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По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, турпоток за рубеж в новогодние праздники вырос на 35-40%, а россияне совершили около полумиллиона поездок. Он объясняет такой рост увеличением числа международных перелетов, включая прямые рейсы из России на Кубу и Маврикий, а также более вместительные самолеты в ОАЭ, пишет газета «Известия».

Кроме того, морозная погода в Центральной России также сыграла свою роль, поскольку туристы предпочитали отправиться в теплые страны. Лидерами среди зарубежных направлений стали Эмираты, куда отправилось около 100 тыс. туристов, а также Турция, Таиланд, Египет, Шри-Ланка и Мальдивы.

Постепенно восстанавливается и турпоток в Европу, заявили в АТОР.

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