Британские бары массово закрываются из-за роста цен на энергию

В Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды закрываются тысячи баров и ресторанов, пишет издание Independent, ссылаясь на данные консалтинговой группы CGA.

«Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность из-за непомерной стоимости аренды, производственных расходов», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что и в индустрии гостеприимства не справляются из-за быстро растущих счетов за энергию.

В прошлом году сообщалось, что объем производства на британских предприятиях сократился в июле самыми быстрыми темпами за семь месяцев. Это произошло из-за повышения процентных ставок британского ЦБ и сокращения числа новых заказов.

В апреле прошлого года газета Daily Mail писала, что в 2022 году в Великобритании закрылись более 1 тыс. пабов из-за кризиса в энергосфере.

Ранее была названа страна, с которой Украине может грозить война из-за договора с Британией.