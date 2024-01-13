В России спрогнозировали цены на золото в 2024 году

Цена за унцию золота к концу 2024 года окажется в диапазоне $2070–2150 в базовом сценарии и $2250–2350 в оптимистичном. Такой прогноз дали аналитики «Финама», сообщение компании поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«В условиях повышенных геополитических и экономических рисков положительную динамику может продемонстрировать золото. На этом фоне интерес представляют акции золотодобытчиков. Российские компании, несмотря на санкции, сохранили возможность реализовывать золото внутри РФ и через дружественные страны. Они выигрывают не только от роста цен на драгметалл, но и от снижения курса рубля», — следует из сообщения.

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев отметил, что в 2024 году доллары, евро и золото станут самыми надежными вариантами вложений для россиян.

Состоятельные россияне продолжили активно покупать золотые слитки в 2023 году, несмотря на рост цены за унцию драгметалла с начала года на 9,8% до $2003,9. По словам экспертов, спрос поддерживает комплекс факторов: отмена НДС на покупку физлицами, освобождение доходов от перепродажи слитков от НДФЛ, возможность оплаты покупки валютой.

Ранее эксперт отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев назвал «Газете.Ru» четыре вида золотых инвестиций.