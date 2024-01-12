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В России снизилась разница доходов между бедными и богатыми

Росстат: разница в доходах 10% богатейших и беднейших семей снизилась до 9 раз

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Pixabay

Неравенство между богатыми и бедными российскими семьями сократилось. Об этом свидетельствуют результаты «Выборочного наблюдения доходов населения и участи в социальных программах», размещенного на сайте Федеральная служба государственной статистики (Росстата).

Согласно данным статистики, в прошлом году доходы наиболее обеспеченных граждан РФ в 9,1 раза превышали доходы соотечественников с самыми низкими доходами. При этом годом ранее разница составляла 10,3 раза.

По информации ведомства, самые богатые российские семьи зарабатывают в среднем 101,2 тыс. рублей в месяц, а доходы самых бедных равны 11,1 тыс. рублей (до 40% суммы составляют социальные выплаты).

Как следует из документа, обеспеченные семьи составляют 10% населения РФ, на них приходится 26,7% всего объема денежных доходов.

До этого в Госдуме предложили богатым регионам давать деньги на развитие бедных городов РФ.

Ранее автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки перечислил активы для защиты от инфляции.

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