Стало известно, когда в Турции запустят первый реактор АЭС «Аккую»

Первый реактор строящейся в Турции АЭС «Аккую» собираются запустить в 2024 году. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk.

«Первый реактор АЭС «Аккую» планируется запустить в этом году», — сказал он.

Первоначально запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» был запланирован на 2023 год. Она является первой атомной электростанцией на территории Турции, строительство объекта ведется совместно с российской корпорацией «Росатом». Президент Турции Тайип Эрдоган ожидает, что АЭС обеспечит Турцию 4800 мегаваттами энергии, а вместе со станцией в Синопе позволит стране получать 20% потребляемой энергии.

В середине декабря в Турции разрешили ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую». Соответствующий документ было выдан Советом Агентства по ядерному регулированию (NDK) в стране.

Ранее стало известно, что реактор первой в Турции АЭС «Аккую» может быть запущен до конца года.