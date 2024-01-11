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Стало известно, когда в Турции запустят первый реактор АЭС «Аккую»

Минэнерго Турции анонсировало запуск первого реактора АЭС «Аккую» в 2024 году

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Rosatom/Global Look Press

Первый реактор строящейся в Турции АЭС «Аккую» собираются запустить в 2024 году. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk.

«Первый реактор АЭС «Аккую» планируется запустить в этом году», — сказал он.

Первоначально запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» был запланирован на 2023 год. Она является первой атомной электростанцией на территории Турции, строительство объекта ведется совместно с российской корпорацией «Росатом». Президент Турции Тайип Эрдоган ожидает, что АЭС обеспечит Турцию 4800 мегаваттами энергии, а вместе со станцией в Синопе позволит стране получать 20% потребляемой энергии.

В середине декабря в Турции разрешили ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую». Соответствующий документ было выдан Советом Агентства по ядерному регулированию (NDK) в стране.

Ранее стало известно, что реактор первой в Турции АЭС «Аккую» может быть запущен до конца года.

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