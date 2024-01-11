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МВФ оценил потребности Украины в финансировании на 2024 год

МВФ: Украине нужно $42 млрд финпомощи в 2024 году

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Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Украине потребуется $42 млрд финансовой помощи в 2024 году, при этом около $32 млрд должно поступить от стран-доноров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление официального представителя Международного валютного фонда (МВФ) Джулии Козак.

По ее словам, Украине необходимы значительные объемы финансирования для поддержания макроэкономической стабильности.

В прошлом году Украина получила от МВФ два транша на общую сумму $1,8 млрд в рамках механизма расширенного кредитования. В марте фонд утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансовой помощи на $15,6 млрд.

По данным Козак, инфляция на Украине в 2023 году составила почти 27%, а в нынешнем году снизилась до 6%. Эксперты связывают это с ослаблением спекулятивного спроса на товары.

В конце декабря политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что Украина пока не может погасить долги Западу, и, вероятно, такая ситуация сохранится на несколько лет. Журавлев отметил, что восстановление промышленности могло бы помочь, но страна уже распродает свои активы. Он подчеркнул, что важно обеспечить выручку продажей товаров, а не средствами производства. Журавлев выражает опасения по поводу быстрого разворовывания заработанных средств в Украине, что может негативно сказаться на бюджете страны.

Ранее Госдеп объяснил, кто выработает решение по замороженным активам РФ.

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