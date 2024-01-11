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В Британии признали смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа самоубийством

Independent: в Британии признали суицидом смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа

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Сергей Узаков/ТАСС

В Британии признали смерть первого вице-президента ООО «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина самоубийством. Об этом пишет The Independent.

По данным следователей, на теле погибшего присутствовали следы, свидетельствующие о суициде. В пользу этой версии также говорит записка, которую Трушин отправил своим близким в ночь, когда он был найден мертвым.

Как пишет The Independent, бывший топ-менеджер компании рассказывал, что его обманули и это привело его к банкротству. Девушка Трушина также добавила, что его счета в Швейцарии были заморожены после начала специальной военной операции на Украине. В Британии мужчина получил политическое убежище.

Трушин проживал в Великобритании с 2004 года. В 2005 году российский суд заочно приговорил его к 11 годам строгого режима и штрафу в 1 млн рублей за организацию хищения и отмывания денег, принадлежавших нефтяной компании ЮКОС.

В конце декабря Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в социальных сетях.

Ходорковский был арестован в октябре 2003 года. В 2005 году он был приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2010 году бизнесмен был приговорен к еще одному сроку по новым обстоятельствам. Срок заключения Ходорковского должен был истечь в августе 2014 года. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского.

Ранее главный бухгалтер «дочки» «Роскосмоса» покончил с собой.

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