Разрешено сооружение ядерных реакторов новых блоков Ленинградской АЭС

Ростехнадзор выдал лицензию на сооружение ядерных реакторов новых энергоблоков блоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС. Об этом сообщил концерн «Росэнергоатом», передает РИА Новости.

В концерне подчеркнули, что документ дает старт основному этапу строительно-монтажных работ на сооружаемых энергоблоках.

Ленинградская атомная электростанция является крупнейшем в России по установленной мощности действующая атомная электростанция (4337,6 МВт). Она расположена на побережье Финского залива Балтийского моря в городе Сосновый Бор. Первый энергоблок ЛАЭС был введен в эксплуатацию в 1973 году.

В ноябре 2023 года «Росатом» сдал в промышленную эксплуатацию второй энергоблок Белорусской АЭС. Это первый завершенный зарубежный проект госкорпорации с водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР) поколения III+. Его отличает повышенная экономическая эффективность и соответствие всем современным требованиям безопасности.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.