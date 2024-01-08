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Вице-премьер Абрамченко указала на деградацию торговли России с Европой

Абрамченко: экономика России не пострадает от деградации торговли с Европой

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РИА «Новости»

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила о непродуманной политике Европейского союза, которую объединение ведет в отношении страны. Она, в частности, обратила внимание на закрытие границы с Финляндией и сокращение взаимной торговли с Европой, передает РИА Новости.

«Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несет. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше 1 миллиона долларов», — сказала Абрамченко в ответ на вопрос, как закрытие границы с Финляндией может отразиться на поставках российской продукции в другие государства.

По ее словам, Россия точно «не пострадает от этого».

Ранее Совет Евросоюза в новом,12-м пакете санкций официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории.

До этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия является «экономическим карликом».

Ранее Путин заявил об экономической рецессии в ЕС.

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