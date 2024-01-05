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Экономист назвал выгодные варианты вложений в 2024 году

Экономист Григорьев назвал выгодными в 2024 году вложения в доллары и золото

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Depositphotos

Наиболее выгодными вариантами вложений для россиян в 2024 году станут золото и американские доллары. Об этом заявил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в разговоре с изданием «Лента.ру».

Он отметил, что доллар, особенно в виде наличных, остается надежным вложением несмотря на ситуацию на мировых финансовых рынках.

«Вложения в этой валюте в ближайшее время не подведут. И, конечно, золото, которое в силу волатильности рынков и неустойчивости будет расти в цене», — сказал Григорьев.

По его словам, в данный момент выгодными являются и банковские вклады из-за поднятия ключевой ставки Центробанком и в связи с тем, что в преддверии зимних праздников банки обычно увеличивают проценты по депозитам. Он назвал этот инструмент низкодоходным, при этом добавив, что «он будет чуть подоходнее».

В конце декабря сообщалось, что в 2023 году наибольшую прибыль принесли вложения в российские акции.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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