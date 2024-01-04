Экономист сообщил о росте зарплатных ожиданий россиян

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец сообщил о росте зарплатных ожиданий россиян в 2024 году. Его слова приводит RG.RU.

«Наши последние социологические исследования показывают, что те, кто сегодня ищет работу, в среднем ориентируются на зарплату в 115 тыс. рублей в месяц», — заявил экономист.

По словам Зубца, рост зарплатных ожиданий россиян свидетельствует об оживлении динамики экономического роста в стране. Сообщается, что в начале 2022 года россияне ориентировались на доход в 96 тыс. рублей в месяц, после чего зарплатные ожидания снизились до 94 тыс. рублей.

«К маю 2023 года зарплатные ожидания поднялись, но незначительно, до 106 тыс. рублей. И вот в конце года мы увидели новый рывок желаемого дохода до 115 тыс., при этом его медианное значение тоже поставило рекорд и поднялось до 93 тыс. рублей в месяц», — рассказал экономист.

До этого ЦБ сообщил, что годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит расти.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.