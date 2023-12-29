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Лукашенко одобрил бюджет Союзного государства на 2024 год

Лукашенко подписал декрет о бюджете Союзного государства на 2024 год

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также является главой Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России, одобрил Декрет об утверждении бюджета Союзного государства на 2024 год. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на государственного секретаря Дмитрия Мезенцева.

По данным агентства, бюджет был согласован с президентом России Владимиром Путиным.

«Значимо, что мы начинаем новый год, имея фундаментальный финансовый документ, а значит, финансирование союзных программ на следующий год начнется своевременно», — отметил государственный секретарь Дмитрий Мезенцев.

По словам чиновника, Союзное государство начинает новый год, имея важнейший финансовый документ, а следовательно финансирование программ Союзного государства на следующий год начнется своевременно.

Прежде Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии.

В Белоруссии предупредили об угрозе Союзному государству от Запада.

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