Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также является главой Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России, одобрил Декрет об утверждении бюджета Союзного государства на 2024 год. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на государственного секретаря Дмитрия Мезенцева.

По данным агентства, бюджет был согласован с президентом России Владимиром Путиным.

«Значимо, что мы начинаем новый год, имея фундаментальный финансовый документ, а значит, финансирование союзных программ на следующий год начнется своевременно», — отметил государственный секретарь Дмитрий Мезенцев.

По словам чиновника, Союзное государство начинает новый год, имея важнейший финансовый документ, а следовательно финансирование программ Союзного государства на следующий год начнется своевременно.

Прежде Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии.

В Белоруссии предупредили об угрозе Союзному государству от Запада.