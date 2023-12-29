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В России спрогнозировали темпы роста цен в 2024 году

Аналитик Петроневич: инфляция в России составит 5-5,5% по итогам 2024 года

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Инфляция в России составит 5-5,5% по итогам следующего года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

Цель Центробанка РФ по инфляции — 4% по итогам 2024 года и ее поддержание вблизи этого уровня в дальнейшем. Таким образом, прогноз более пессимистичный.

«Достижение инфляции в 4-4,5% по итогам 2024 года потребует скачкообразного замедления роста цен уже с самого начала года, для чего в настоящий момент нет предпосылок. Несмотря на тот факт, что пик месячных темпов инфляции будет пройден в январе 2024 года, инфляция в годовом выражении достигнет максимального уровня лишь во втором квартале», — пояснил Петроневич.

Он добавил, что сейчас политика ЦБ по ключевой ставке во многом базируется на выходящих макроэкономических данных. Если темп роста цен в начале года не продемонстрирует замедление, и не снизится влияние проинфляционных факторов, ЦБ может продолжить повышать ключевую ставку с самого первого заседания в следующем году — 16 февраля, считает аналитик. В числе таких факторов — рост зарплат и розничной торговли, кредитования, ослабление курса рубля, повышение инфляционных ожиданий населения.

«В значительно большей степени важна предсказуемость уровня инфляции, нежели ее уровень – до тех пор, пока он остается в рамках 6-8%. Ориентир в 4-4,5% не должен выступать самоцелью. Если для замедления месячных темпов инфляции потребуется вся первая половина 2024 года – это не принесет непоправимого ущерба для российской экономики. Очень важно не допустить ситуации, когда достижение цели в 4% произошло бы фоне ускоренного роста цен на одни товары и услуги, на которые политика ЦБ оказывает небольшое влияние, и резкого сокращения спроса на другие», — заключил Петроневич.

ЦБ ожидает, что по итогам 2023 года инфляция составит 5,0–6,5%. 15 декабря регулятор пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов до 16% годовых, объяснив свое решение инфляционным давлением.

Ранее зампред ЦБ Заботкин не исключил снижения ключевой ставки в 2024 году.

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