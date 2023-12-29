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ВТБ предрек рост атак финансовых мошенников на россиян в последние дни декабря

ВТБ: мошенники будут активнее атаковать россиян в последние дни декабря

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«Газета.Ru»

В последние дни декабря и в новогодние праздники атаки со стороны финансовых мошенников на россиян будут усиливаться. Такой прогноз «Газете.Ru» дал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, начало декабря не было отмечено существенным ростом числа мошеннических атак, потому что с учетом развития систем безопасности банков аферистам становится все сложнее их проводить. В последние дни перед Новым годом граждане переключаются на предпраздничную суету и в праздники более расслаблены, чем и могут воспользоваться мошенники, уточнил топ-менеджер ВТБ.

Он посоветовал россиянам не терять бдительности и не продолжать разговор, если он кажется подозрительным.

«Зачем тратить на это свой отпуск? Не сообщайте вашу личную и персональную информацию, в том числе банковскую. Это довольно понятный и простой набор рекомендаций, которые помогут защитить ваши средства в большинстве случаев», — отметил банкир.

Он добавил, что большинство фишинговых атак сейчас используют тему акций, распродаж подарков, покупки билетов в кино и театр, а также организации праздников. Телефонные мошенники зачастую представляются операторами сотовой связи и ссылаются на необходимость продлить договор или получить бонусы. Цель аферистов — получить доступ в личный кабинет абонента и узнать коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг.

Мошенники нацелены на все категории клиентов, но чаще всего «попадаются» люди в возрасте 30-40 лет, которые охотнее совершают финансовые операции, заключил Чугунов.

До этого ЦБ назвал «Газете.Ru» четыре схемы мошенников для кражи денег россиян перед Новым годом.

Ранее киберэксперт Егоров предрек рост финансового мошенничества в России в 2024 году.

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