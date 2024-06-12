Медики спасают мужчину, который упал на вилы и получил разрыв легкого

Житель Казахстана попал в медучреждение после того, как упал на вилы. Об этом сообщает 7152.kz со ссылкой на пресс-службу городской больницы скорой медицинской помощи Петропавловска.

После произошедшего приехавшие на место медики диагностировали многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки, предплечья и плеча. При этом у пациента наблюдалось серьезное кровотечение.

«Врачи оперативно провели сложнейшую операцию, ушили разрывы легкого», – сообщается в публикации.

Ситуация усугубляется тем, что у мужчины есть много сопутствующих заболеваний. В результате после вмешательства он провел пять дней на аппарате ИВЛ, медикам удалось стабилизировать его состояние, но на данный момент врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

До этого в Стерлитамаке мужчина упал на козырек подъезда из одного из окон девятиэтажного дома, после чего рухнул на асфальт. После этого он быстро поднялся, а в больнице ему оперативно оказали помощь и отпустили.

Ранее в Подмосковье младенец упал из коляски в реку и выжил.