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Медики спасают мужчину, который упал на вилы и получил разрыв легкого

В Казахстане мужчина упал грудной клеткой на вилы и выжил

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Павел Лисицын/РИА Новости

Житель Казахстана попал в медучреждение после того, как упал на вилы. Об этом сообщает 7152.kz со ссылкой на пресс-службу городской больницы скорой медицинской помощи Петропавловска.

После произошедшего приехавшие на место медики диагностировали многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки, предплечья и плеча. При этом у пациента наблюдалось серьезное кровотечение.

«Врачи оперативно провели сложнейшую операцию, ушили разрывы легкого», – сообщается в публикации.

Ситуация усугубляется тем, что у мужчины есть много сопутствующих заболеваний. В результате после вмешательства он провел пять дней на аппарате ИВЛ, медикам удалось стабилизировать его состояние, но на данный момент врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

До этого в Стерлитамаке мужчина упал на козырек подъезда из одного из окон девятиэтажного дома, после чего рухнул на асфальт. После этого он быстро поднялся, а в больнице ему оперативно оказали помощь и отпустили.

Ранее в Подмосковье младенец упал из коляски в реку и выжил.

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