Компания из Индии уточнила статус отправки своих ракет в Россию

В Россию пока не будут поставлять ракеты из Индии с военного предприятия BrahMos, которые могут быть использованы в конфликтах. Об этом заявили РИА Новости управляющий директор фирмы Атул Динкар Ране и замглавы компании Санджив Кумар Джоши.

«На данный момент у нас таких планов не имеется», — сказали представители компании, отвечая агентству на вопрос о возможности таких поставок из одной страны в другую.

BrahMos Aerospace — совместное индийско-российское предприятие, на котором производит сверхзвуковые крылатые ракеты.

По данным агентства, снаряды с предприятия в Индии могут использоваться для запусков с подводных лодок, кораблей, самолетов и даже наземных платформ.

Предприятие было создано еще в 1998 году, название является комбинацией двух рек — Брахмапутра и Москва. При этом топливо для ракет BrahMos продолжает экспортироваться в Индию из России.

В 2023 году сообщалось, что минобороны Индии готовится закупить более 200 сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, приобретение превысит сумму в 150 млрд рупий, или $1,8 млрд по курсу на момент обсуждения сделки.

Индия старается занимать достаточно нейтральную позицию к России по вопросу военной операции на Украине. Ожидается, что Дели не отправит представителей высокого уровня на швейцарскую конференцию по Украине. По данным газеты The Hindustan Times, туда не приедут ни премьер-министр, ни глава МИД Индии.

Ранее в Индии высказались о странах, которые планируют участвовать в саммите по Украине в Швейцарии.