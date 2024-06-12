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МИД КНР прокомментировал отзыв паспортов у эмигрировавших оппозиционеров

МИД КНР назвал законным отзыв паспортов у уехавших из Гонконга оппозиционеров

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Shutterstock/James Jiao

МИД КНР назвал законным отзыв паспортов у эмигровавших из Гонконга оппозиционеров. Об этом сообщает Reuters.

Подчеркивается, что эта мера призвана «защитить верховенство права и национальную безопасность».

До этого суд Гонконга приговорил к тюрьме 12 участников штурма парламента в 2019 году.

В июле 2019 года сотни протестующих ворвались в здание законодательного собрания Гонконга после нескольких часов штурма. Внутри был устроен погром, вандализму подверглись стены, мебель, картины, фотографии были облиты черной краской, закрашен герб Гонконга в зале заседаний.

В итоге через пять лет 14 обвиняемых по делу о штурме парламента предстали перед судом. 12 из участников штурма получили тюремные сроки, двое — штрафы. Срок тюремного заключения осужденных варьируется от 54 месяцев и 20 дней до 82 месяцев.

Ранее Китай изменил избирательное законодательство в Гонконге.

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